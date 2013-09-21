الأعمال التطوعية.. شهادات خبرة مجانية

القيام بالأعمال التطوعية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج المجتمعية، هي مهام ذكية يحرص البعض على تجسيدها لاكتساب الخبرة وصقل المهارات الشخصية، وذلك ما حرصت عليه فاطمة آل علي، صاحبة الحضور الفعال في العديد من المؤتمرات والملتقيات واللجان المنعقدة على مستوى الدولة والمنطقة، أبرزها لجان جائزة الشارقة، ومؤتمر طلبة النموذجية على مستوى الدولة، ومؤتمر التكامل بين خطط الوزارة وخطط المناطق التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملتقى أطفال العرب على مستوى الوطن العربي.

كما ساهمت آل علي في تحديث موقع جائزة الشارقة التربوي بحلة جديدة وبصيغة متميزة، ليعمل بطريقة ديناميكية ويخدم كافة الشرائح والعاملين، مع استحداث نظام الاستمارة الذكية وأقسام وخدمات متطورة في عام 2008. وأسست أول مركز للتدريب في المدرسة ليكون في ما بعد من المشاريع الرائدة التي يترأسها مشروع مركز آفاق للتدريب لينفذ الدورات على مستوى المنطقة، ويخرج قيادات في التدريب عام 2009.

فاطمة آل علي اعتبرت المحافل والأحداث التربوية والتعليمية خير منصة لنقل خبرتها في مجال التميز التربوي، ومن خلالها قدمت العديد من الورش والدورات على مستوى الدولة في مجال التدريس والتقنيات، كان أحدثها الاعتماد الأكاديمي للمدارس، والترشيح للجوائز التربوية، وعملت في لجان مدرستها بصفتها «قائد فرق عمل» وحصدت العديد من الجوائز.

ولا تجد آل علي أي مشكلة في العمل التطوعي التربوي، ورغم مشاغلها الكثيرة، فهي تتولى حالياً العديد من اللجان في المدرسة مثل: الجودة والتطوير، والموهوبات، والتحدي، وكونترول الثانوية العامة. كما تشارك في العديد من لجان منطقة الشارقة التعليمية مثل التدريب والتطوير، والمقترحات، والجودة والتميز. وقد شاركت أخيراً في إعداد وثيقة جائزة الإمارات لأفضل جهة اتحادية، الخاصة بمنطقة الشارقة التعليمية، كما تشارك فاطمة بفعالية، في دراسة وتقييم ونشر الممارسات التربوية المتميزة من خلال نقل الخبرات بما فيها تطبيق البحوث الإجرائية وتقديم المقترحات التطويرية.