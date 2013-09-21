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ضبط مركبة ارتكب سائقها 580 مخالفة غرامتها نحو459 ألف درهم

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ضبط مركبة ارتكب سائقها 580 مخالفة غرامتها نحو459 ألف درهم ضبط مركبة ارتكب سائقها 580 مخالفة غرامتها نحو459 ألف درهم

ضبطت مباحث المرور، في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، مركبة  من ذات "الدفع الرباعي"، وحجزها وتقديم  قائدها إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بشأنه؛  لتركيب لوحات  أرقام مزورة على مركبته بهدف التحايل على أجهزة الرادار، وارتكابه أكثر من 580 مخالفة  لقانون السير والمرور بلغت قيمة غرامتها المالية نحو 459 ألف درهم. 

وتفصيلاً أفاد العقيد حمد ناصر البلوشي،  مدير إدارة المناطق الخارجية فى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المركبة، بعد أن لوحظ  من خلال متابعة الصور لدى فرع مراقبة الطرق "الرادارات" في مديرية المرور  والدوريات بشرطة أبوظبي عدم تطابق لوحات أرقام مركبة مع مواصفاتها، حيث تبين  ارتكابها  لمخالفات تجاوز السرعة بالمنطقة الغربية،  ومن ثم تم تحويل تلك الصور إلى مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 

وأشار البلوشي إلى  أن المديرية بادرت  بتشكيل  فريق  عمل من فرع مباحث المرور بالمنطقة الغربية  للبحث والتحري، وضبط قائد المركبة  لمخالفته قانون السير والمرور بوضع لوحة  أرقام مزورة بهدف التحايل على الرادارات، وعدم تحمل المسؤولية المترتبة على ذلك، لافتاً  إلى أن مباحث المرور  تمكنت من ضبط قائد المركبة الذي  يسكن  في إحدى المدن بالمنطقة الغربية.

وحذر قائدي المركبات الذين يقومون بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام المركبة، أو اصطناع أو تقليد لوحة  أرقام، مما يعد مخالفة لإحكام قانون السير والمرور، تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدا تشديد الرقابة المرورية على الطرق الخارجية لضبط قائدي المركبات،  الذين يقومون بطمس لوحات مركباتهم أو تغيير معالمها بهدف التحايل  على أجهزة الرادارات  .

وأشار البلوشي إلى أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع إدارة جناح الجو؛ وللحد من مثل هذه المخالفات بدأت تشغيل دوريات جوية لضبط المركبات التي تقوم بطمس اللوحات، أو تركيب لوحات مزورة،  إضافة إلى متابعة التجمعات غير القانونية والاستعراضات الخطرة للشباب المتهورين، وضبطهم واتخاذ اللازم بشأنهم،  وذلك في إطار استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، والحد من الأسباب كافة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتح عنها من وفيات وإصابات بليغة.
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