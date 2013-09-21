الخسائر: 200 مليون جنيه فى شهر ونصف.. ورئيس الهيئة يحذر من استمرار النزيف

شرطة النقل والمواصلات أعلنت حالة الطوارئ واستعانت بخبراء مفرقعات للتعامل مع بلاغات المواطنين

كتب : ماهر أبوعقيل وعبدالفتاح فرج ومحمد على زيدان وسلامة عامر منذ 11 دقيقة

كشف مصدر بـ«السكة الحديد» عن أن الهيئة تكبدت خسائر قدرها 200 مليون جنيه منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى «رابعة العدوية» و«النهضة» وبدء تطبيق قرار حظر التجول بعد هجوم مؤيدى الإخوان على المحطات وتوقف حركة التشغيل حتى الآن.

وقال مصدر بشرطة النقل والمواصلات: «إن مشاورات جرت أمس بين الجهات الأمنية المختصة وهيئة السكة الحديد أدت إلى تأجيل تشغيل حركة قطارات الركاب لدواعٍ أمنية إلى أجل غير مسمى، مع تسيير قطارات البضائع فقط، على الرغم من إعلان الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل عن استئناف الحركة مع بداية موسم دخول المدارس والجامعات بشكل تدريجى وانتهاء الهيئة من استعداداتها لبدء التشغيل».

وزير النقل: استغلال فترة توقف الحركة و«الحظر» لإجراء عمليات الصيانة.. وتنسيق مع الشرطة لتأمين منشآت الهيئة

وأوضح المصدر أن شرطة النقل والمواصلات أعلنت حالة الطوارئ فى كل محطات السكة الحديدية والمترو لتأمين القطارات والمنشآت، تحسباً لتعرضها لأى هجوم من قبل أنصار الرئيس المعزول، مع الاستعانة بخبراء مفرقعات للتعامل مع أى بلاغ من قبل المواطنين فى حال وجود أى جسم غريب بالمحطات.

ومن جانبه، قال المهندس حسين زكريا فضالى، رئيس «السكة الحديد»: «إن حركة القطارات متوقفة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى لدواعٍ أمنية»، لافتاً إلى تشغيل بعض الخطوط الفرعية بين المحافظات، منها «الإسماعيلية ودمياط والمنصورة والغربية» بالوجه البحرى، ومحطات «بنى سويف والفيوم والمنيا» فى الصعيد.

وأشار «فضالى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن خسائر الهيئة بلغت 11.7 مليون جنيه بسبب تدمير خط السكة الحديد الذى يربط بين مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى اقتحام وتدمير محطة أسيوط، والتلفيات التى لحقت بمزلقان «أبوالنمرس» جنوب الجيزة مؤخراً، فضلاً عن إحراق إحدى عربات القطار رقم 999 وهدم برج مراقبة فى بنى سويف واقتحام وتدمير محطة محاجر أبوزعبل، علاوة على 4 ملايين جنيه خسائر توقف التشغيل يومياً. محذراً من استمرار «نزيف الخسائر» فى حال عدم استئناف حركة القطارات مع بداية تشغيل الموسم الدراسى بسبب اشتراكات الطلبة والموظفين.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، لـ«الوطن» إنه أعطى تعليماته لقيادات «السكة الحديد» باستغلال فترة توقف حركة القطارات وقرار حظر التجول لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لجميع المحطات والقطارات، مع التنسيق الكامل مع قوات الشرطة لتأمين المنشآت المهمة بالهيئة.

ولفت وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ9 عربات سكة حديدية «فرنساوى» تشكل القطار الثانى الذى تم الانتهاء من تطويره بتكلفة 12 مليون جنيه، فى إطار مشروع تطوير 116 عربة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب فى هذا المرفق الحيوى. موضحاً أن التطوير يشمل كل مكونات العربة من كراسى وأسقف وأرضيات وخلافه.

وكشف الوزير عن أنه تم بحث إمكانية إنشاء الشبكة الموحدة للنقل بالتقنيات الحديثة للاتصالات اللاسلكية (GSM-R)، لزيادة عوامل الأمان والسلامة فى خطوط السكة الحديدية. لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة أكثر تميزاً وأمناً للمواطنين، خاصة فى مجال السكك الحديدية والطرق والموانى.