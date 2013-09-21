لمحة عن مكياجات وتسريحات عروض لندن 2014

بعد عروض نيويورك العالميّة، أطلّت عروض لندن، ثم ميلان. وبعد أن عرضنا لك أبرز خطوط نيويورك للمكياجات والتسريحات والأظافر لربيع وصيف 2014، نقدّم لك اليوم لمحة سريعة، تختصر أبرز وأهمّ خطوط عروض لندن الجماليّة للعام المقبل، فتابعي تفاصيلها.

تابعي أيضاً أبرز خطوط موضة المكياج والشعر لربيع وصيف 2014

في ما يخصّ المكياج:

الأي لاينر: لم تتنازل موضة الأي لاينر عن عرض الموضة، بل أخذت رواجاً أكبر، حيث زيّنت عيون العارضات بأشكال مختلفة خلال عروض لندن، وحتى تجدي الأي لاينر المحدّد الطويل المستوحى من كليوباترا.

أحمر الشفاه الأحمر: يستمر أحمر الشفاه الأحمر في هذه العروض منذ الشتاء الذي سبق، فهو سيّد المناسبات في السهرات الصيفيّة والشتويّة.

شفاه نيود Nude: بعد أن تقبّلت النساء هذه الموضة التي تزيد المرأة جمالاً وجاذبيّة، من دون ألوان، نجد أنّ السنة المقبلة ستكون لأحمر الشفاه ذي التدرّجات الفاتحة، حيث يأخذ دوراً كبيراً في إبراز جمال المرأة.

شفاه برتقاليّة: تعتبر الألوان الفاقعة والمتدرّجة، من اللون البرتقاليّ إلى الفوشيا، من أهم ألوان فصل الربيع؛ وهذه الموضة تستمرّ في عروض لندن، حيث تمنح المرأة الانتعاش المطلوب بعد الخريف.

في ما يتعلق بتسريحات الشعر:

تسريحات بسيطة: منذ فترة، وحتى اليوم، نجد سيطرة كبيرة لتسريحات الشعر البسيطة والناعمة. فيمكنك أن تتركي شعرك على طبيعته الناعمة أو الكيرلي، أو يمكنك ضفره بالطريقة التي تحلو لك.

تسريحات جنونيّة: لا تخلو العروض العالميّة من الطابع الجنونيّ؛ لهذا إن أحببت التغيير، يمكنك "نكش شعرك بطريقة جنونيّة" أو قصّه بطريقة الغرّة الطويلة التي تخفي عينيك، أو صبغ شعرك بألوان الزهريّ أو الأخضر أو بالنقوش النمريّة.

ما رأيك بهذه الموضة؟!

تابعي أيضاً:ب

الصور: تقنيّة جديدة للرسم وتزيين الأظافر بقلم الأي لاينر!