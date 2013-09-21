كيف تزيدين فعالية غسول بشرتك؟

يمكن لمنتجات تنظيف الوجه أن تكون ذات فاعلية رائعة على البشرة، ولكن لمَ لا تستخدمين بعض المنتجات الأخرى لمزيد من التأثير؟

لا تكتفي بتنظيف بشرتك بواسطة الغسول، فالغبار والأتربة الموجودة في الجو تستلزم الاهتمام بتنظيف بشرتك، بشكل أعمق من المعتاد، بمعدل مرة أسبوعياً. ومن المعروف أنّ البشرة تحتاج إلى ثلاث خطوات للعناية الكاملة؛ وهذه الخطوات تتمثل في التنظيف والتقشير وأخيراً الترطيب. ولتحقيق خطوتي تنظيف وتقشير الوجه، بخطوة واحدة، وبكفاءة عالية، يمكنك القيام بتطبيق قناع أسبوعي، وهذا يتمثل في ما يلي:

الأدوات:

1- منظف يومي للوجه

2- ملح الحليب

3- صابون

الطريقة:

1- ضعي على راحة يدك كمية متساوية من غسول الوجه وملح الحليب.

2- امزجي الخليط جيداً، ثم طبقيه على وجهك.

3- وزعي المزيج على وجهك بحركات دائرية، برفق شديد، واتركيه لدقائق.

4- اغسلي وجهك بالماء جيداً، ثم قومي بغسله، مرة أخرى، بالصابون الخاص بنوع بشرتك.

وأخيراً قومي بترطيب بشرتك؛ وحتى تكتمل نعومة وجهك ونضارته، يمكنك استخدام العسل أو الفراولة لترطيب طبيعيّ مثاليّ.