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الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب

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الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب الفراولة للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب

للتخلُّص من الرؤوس السَّوداء والحبوب، قومي بهرس 3 من ثمار الفراولة، ثمَّ ضعيها في فنجان من خلّ التفاح، واتركيها منقوعة في الخل لمدَّة ساعتين. بعد ذلك، قومي بتصفية هذا الخليط بواسطة الشاش، واستخدمي الفراولة المتبقية والممزوجة برائحة خلّ التفاح في تطبيق قناع للوجه والعنق لمدَّة ساعة، ثمَّ اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.
* يتميَّز هذا القناع بأنَّه مليِّن لبشرة الوجه أيضاً، لذا فهو مناسب جداً لأيّام الصيف الحارة.

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سيدتي