الكنيسة تفضل النظام الفردي وترفض الشورى والعزل السياسي

كشف مصدر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن الكنيسة تفضل العمل بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، قائلا: “النظام الفردي الأنسب الآن نظرا لحالة البلاد غير المستقرة”، مضيفًا: “الكنيسة مع إلغاء مجلس الشورى ، لأن في الإبقاء عليه إهدارا للمال العام، وتتحفظ على أن يكون هناك نسبة للعمال والفلاحين في البرلمان”.

ولفت في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الكنيسة لا تفضل وجود مادة تتعلق بالعزل السياسي لرموز نظامي مبارك ومرسي، لأن ذلك ضد مبدأ الديمقراطية، لكن من تثبت إدانته عن طريق القضاء هو من يعزل.