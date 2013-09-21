حرس حدود الجيش الثالث يحبط تهريب 3 طن بانجو بمركب صيد العين السخنة

أكد مصدر عسكرى أن قوات حرس حدود الجيش الثالث الميدانى تمكنت من ضبط مركب صيد صباح اليوم السبت بمنطقة الكيلو 10 شمال الزعفرانة بالعين السخنة.

حيث كان من يستقلوا المركب يقومون بإنزال أجولة على شاطئ البحر إنتظارا لوصول أحد السيارات لنقلها، على الفور داهمة القوات المكان فقام المهربين بالفرار عبر البحر وبفحص المكان تم ضبط 21 جوال من الحجم الكبير بداخلها نبات البانجو المخدر بحمولة تزن 3 طن.

موضحا أن المضبوطات متحفظ عليها حاليا انتظارا لنقلها لقسم شرطة عتاقة و تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة لتولى التحقيقات.