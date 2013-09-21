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الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الأجانب إلى مغادرة البلاد

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الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الأجانب إلى مغادرة البلاد الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الأجانب إلى مغادرة البلاد

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

دعا فهد المصري مسؤول إدارة الإعلام المركزي في الجيش السوري الحر، جميع المقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي السورية، مشددا على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه.

وقال المصري في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم، إنه سيتم عزل هذه التنظيمات المتطرفة، وعليها أن تخرج فورا من سوريا لأنها غير مرحب بها، بسبب السلوكيات التي تمارسها وتتنافى مع أخلاق الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الجيش الحر.

وأكد أن جميع المقاتلين الأجانب سواء متطرفين أو غير ذلك، مطالَبين بمغادرة سوريا فورا، وإلا سيتم مواجهتهم كما تتم مواجهة النظام السوري.

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