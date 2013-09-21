«عبدالعزيز جاويش» فى مرمى الإخوان و«كرداسة الابتدائية» فى مرمى الإرهاب

حين تتحول المدرسة إلى منصة لإطلاق الرصاص

كتب : شيماء جلهوم منذ 48 دقيقة

المدرسة حولها معتصمو «رابعة» لمطعم وغرف معيشة «صورة أرشيفية»

من منارات للعلم، إلى ساحات معارك، هكذا تحولت المدارس فى عقيدة الإخوان، كانت مدرسة «عبدالعزيز جاويش» الأولى فى هذا السياق، فى محيط رابعة العدوية احتلها معتصمو الجماعة وتحولت المدرسة التى خُطّ على حائطها «مدرستى جميلة، متطورة، نظيفة» إلى «زريبة ومطبخ وحمام ومخزن سلاح»، حال المدرسة التى شاء قدرها أن تكون فى مرمى نيران فض اعتصام «رابعة العدوية» لن يختلف وحال تلاميذها عن حال «مدرسة كرداسة» التى اختارها المسلحون فى كرداسة لتكون نقطة ارتكازهم ضد قوات الجيش والشرطة فى اقتحام القرية الخميس الماضى، المدرسة التى كانت فى قلب المواجهات بين الإرهابيين الذين اعتلوا سطحها بأسلحتهم يواجهون بها مدرعات الشرطة بالأسفل فتصيب رصاصتهم لواء الشرطة فيسقط شهيداً، «مدرسة كرداسة الابتدائية» لم يعرف بعد حجم خسائرها بحسب المهندسة سامية محمد عيد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، التى أكدت أن المدرسة التى استهدفها رصاص الإرهاب لم يصلها بعد فريق الهيئة لتوثيق الخسائر وتحديدها والبدء فى الإصلاح، مؤكدة أن قرار المحافظ بتأجيل الدراسة فى بعض مدارس المحافظة سيشمل هذه المدرسة حتى يتم الانتهاء من إصلاح ما أفسدته يد الإرهاب على غرار ما حدث فى مدرسة رابعة العدوية التى كان من حظ طلابها سرعة الانتهاء من الترميمات قبل العام الدراسى «الجهود الذاتية كمان وأولياء الأمور ساهموا بشكل كبير وأظن أن هذا سيتكرر فى كرداسة».

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