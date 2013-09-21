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الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الاجانب إلى مغادرة البلاد

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الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الاجانب إلى مغادرة البلاد الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الاجانب إلى مغادرة البلاد

دعا فهد المصري مسئول إدارة الاعلام المركزي في الجيش السوري الحر جميع المقاتلين الاجانب إلى مغادرة الاراضي السورية ، مشددا على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه .

وقال المصري ـ في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت ـ إنه سيتم عزل هذه التنظيمات المتطرفة ، وعليها أن تخرج فورا من سوريا لانها غير مرحب بها بسبب السلوكيات التي تمارسها التي تتنافي مع أخلاق الدين الاسلامي الحنيف ومع مبادىء الجيش الحر .

وأكد المسئول الاعلامي في الجيش الحر أن جميع المقاتلين الاجانب سواء متطرفين أو غير ذلك مطالبين بمغادرة سوريا فورا ، والا سيتم مواجهتهم كما تتم مواجهة النظام السوري.

أ ش أ

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