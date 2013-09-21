الجيش السوري الحر يدعو المقاتلين الاجانب إلى مغادرة البلاد

دعا فهد المصري مسئول إدارة الاعلام المركزي في الجيش السوري الحر جميع المقاتلين الاجانب إلى مغادرة الاراضي السورية ، مشددا على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه .

وقال المصري ـ في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت ـ إنه سيتم عزل هذه التنظيمات المتطرفة ، وعليها أن تخرج فورا من سوريا لانها غير مرحب بها بسبب السلوكيات التي تمارسها التي تتنافي مع أخلاق الدين الاسلامي الحنيف ومع مبادىء الجيش الحر .

وأكد المسئول الاعلامي في الجيش الحر أن جميع المقاتلين الاجانب سواء متطرفين أو غير ذلك مطالبين بمغادرة سوريا فورا ، والا سيتم مواجهتهم كما تتم مواجهة النظام السوري.

أ ش أ