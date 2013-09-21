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«سلاح الصيانة» يوزع 3 آلاف علم

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«سلاح الصيانة» يوزع 3 آلاف علم «سلاح الصيانة» يوزع 3 آلاف علم

 عبد الكريم الذيابي (الطائف)

وزع معهد سلاح الصيانة بالطائف أمس، ما يزيد على ثلاثة آلاف علم هدية في منطقة الطائف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (83) للمملكة، وذلك بمشاركة وكيل المحافظة أحمد السميري وقيادة منطقة الطائف العسكرية، إضافة لعدد من المواقع العسكرية بالمحافظة.واستهدفت الحملة كذلك عددا من المرضى على أسرتهم البيضاء في مستشفيات القوات المسلحة والمدارس والإشارات المرورية والتقاطعات، حيث شاركوهم احتفالات اليوم الوطني وشملت الهدايا التذكارية عددا من المواقع العسكرية بمنطقة الطائف وكذلك المستشفيات العسكرية بالمنطقة والمدارس.وكشف لـ«عكـاظ» ضابط العلاقات العــــامة بالمعهد الرئيس رقباء محمد بن عائض الجعيد، أن ما تم عمله هو بتوجيهات من قائد منطقة الطائف اللواء الركن فارس بن عبدالله العمري ومتابعة مستمرة من قائد معهد سلاح الصيانة العميد الركن خالد بن سعيد الشيبة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تعتبر من الوسائل التي تخلد هذه الذكــــرى العـــزيزة على قلوبنا جميعا لجميع الفئات من أبناء هذا الوطن الغالي مختتما قوله بعبارته «دام عزك يا وطن».

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