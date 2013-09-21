القنفذة تشارك في سوق عكاظ

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

اطلع البارحة محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي على آخر بروفات الفرق الشعبية المشاركة في سوق عكاظ بمحافظة الطائف وذلك في ميدان بلدية مركز حلي جنوب القنفذة 70 كم بحضور شيوخ القبائل والأعيان.ويشرف على هذه الفرق الشيخ محمد حمد العمري شيخ قبائل عمور الساحل بحلي ونائبه الشيخ محمد جابر الأحمري شيخ قبائل الأحامرة بمركز حلي وأمين الصندوق الشيخ عبد العزيز بن مرزوق شيخ قبائل زبيد بمركز المظيلف. وقال الشيخ محمد العمري المشرف على هذه الفرق، إن محافظة القنفذة تشارك في مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ كل عام وقد حصلت في المشاركة الأولى والثانية على المركز الأول، وتشمل هذه الفنون العرضة الجنوبية والزيفة والربخة والثلبة والعزاوي.