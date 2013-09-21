أول فضائية لـ«الأقزام» فى مصر: دورى كرة و«آراب أيدول» وجون سينا فى الافتتاح

كتب : جهاد مرسى منذ 15 دقيقة

قصر القامة لن يكون أبداً عائقاً أمام تحقيق آمالهم وإثبات قدراتهم للعالم، هى الفكرة التى حاول «الأقزام» مراراً وتكراراً إثباتها للجميع، غير أن نظرة العالم لهم كانت دائماً مملوءة بالشفقة والانتقاص من قدراتهم الفكرية والعضلية.

من هنا جاءت فكرة بث أول قناة لـ«الأقزام» فى مصر فى شهر يناير المقبل، لتكون الأولى من نوعها فى العالم أجمع، تحت اسم «العمالقة»، لحفظ حقوق الأقزام، من خلال تقديم الأقزام لبرامج «توك شو»، وبرامج دينية، وأخرى للمرأة... إلخ.

الإعلامى «باسم صلاح»، صاحب فكرة القناة، الذى قام بتسجيل فكرته منذ أربع سنوات فى جمعية «حماية الملكية الفكرية» بدولة سويسرا، أكد لـ«الوطن» أنه مهموم بقضايا الأقزام منذ فترة طويلة، ولأنه لا يحب أن يتسول حقوق الغير، لم يلجأ إلى جمعيات حقوق الإنسان، إنما فكر فى وضعهم على قمة الهرم المجتمعى نفسه، من خلال إنشاء قناة تبث من خلال الأقزام. خبرة «باسم» السابقة فى مجال الإعلام، وتأسيسه لإذاعة كاملة فى السودان، تحت اسم «fm104»، ساعده فى عمل دراسة ميدانية، كشفت عن أن فئة الأقزام مهضومة حقوقها، ليس فى مصر فقط إنما فى العالم كله، حيث التقى بأشخاص من دول عديدة مثل كندا وسويسرا، وأخبروه بأنهم يعانون من المشكلة نفسها.

«أعظم قزم فى العالم»، هو أحد البرامج، التى من المقرر بثها من خلال القناة، وفقاً لكلام «باسم»، ليكون على شاكلة برنامج المسابقات «أراب أيدول»، حيث سيترأس لجنة التحكيم الموسيقار عمرو سليم. كما تنوى القناة تنظيم أول دورى كرة قدم للأقزام فى مصر، ومن المقرر ضيافة عدد كبير من الشخصيات المشهورة فى العالم لحضور حفل الافتتاح، على رأسهم لاعب المصارعة الشهير جون سينا.

«كما كنا أول دولة على مستوى العالم العربى ننشئ مدرسة للمكفوفين، التى تخرج منها الفنان الراحل عمار الشريعى، سنكون أول دولة فى العالم كله تقدم ميديا باستخدام الأقزام»، قالها «باسم»، موضحاً أن تمويل القناة سيكون من خلال مساهمات رجال أعمال مصريين، بعيداً عن أى تمويل خليجى أو مساعدات من جمعيات حقوقية.