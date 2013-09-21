أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مداهمات في كرداسة وإصابة 10جنود بتفجير عبوة ناسفة

Google+ Print
مداهمات في كرداسة وإصابة 10جنود بتفجير عبوة ناسفة مداهمات في كرداسة وإصابة 10جنود بتفجير عبوة ناسفة

    شنت قوات الامن المصرية الجمعة حملة مداهمات في كرداسة معقل المتشددين جنوب القاهرة والتي شهدت معارك الخميس فيما رحبت وسائل الاعلام بانتهاء "الارهاب" في هذه القرية.

وفيما ادى هجوم قوات الامن على كرداسة، قرب اهرامات الجيزة الى مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، توقف اطلاق النار الغزير والمعارك التي استمرت حتى وقت متاخر الخميس كما افاد التلفزيون المصري. وبث التلفزيون مشاهد لسكان في الشوارع قالوا ان المتاجر اعادت فتح ابوابها فيما واصل رجال الشرطة المداهمة بحثا عن حوالي 140 شخصا من المطلوبين رسميا كما قال مصدر امني. واعلنت وزارة الداخلية ان 68 شخصا اعتقلوا الخميس بينهم عدة مشتبه بهم في الهجوم على مركز شرطة كرداسة الذي قتل خلاله 11 من ضباط وجنود الشرطة في 14 اغسطس. وكانت كرداسة شهدت مواجهات بين قوات الامن ومجموعات مسلحة بعد ساعات من هجوم الجيش لفض اعتصامي انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 اغسطس في القاهرة جرى خلالها قتل عناصر الامن ال 11 كما تم احراق عدد من مراكز الشرطة. وتأتي مداهمة كرداسة بعد اربعة ايام من عملية مماثلة قامت بها قوات الجيش والشرطة في بلدة دلجا بمحافظة المنيا في صعيد التي كان يسيطر عليها مسلحون موالون لمرسي متهمون بحرق كنائس وبترويع الاقلية المسيحية المقيمة في دلجا.

كما شيعت الشرطة المصرية امس في جنازة عسكرية من أمام النصب التذكاري اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الذي قُتِل أمس الاول خلال العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقة كرداسة.  وتقدم الجنازة العسكرية الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري والفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق والدكتور علي عبد الرحمن محافظة الجيزة ، وكبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وعدد من قيادات الجيش وآلاف المواطنين الذين رددوا هتافات "الشعب يريد إعدام الإرهاب" وكان الآلاف قد أدوا صلاة الجنازة على جثمان اللواء فراج وتم حمل النعش ونقله الى مدافن الاسرة في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

إلى ذلك وصف الدكتور شوقي علام مفتي مصر الارهاب بالنكبة التي لابد من أن يتكاتف الجميع لاستئصالها من جذورها. ونعى د.علام فى بيان له أمس اللواء فراج مساعد مدير أمن الجيزة. وقال المفتي إن "يد الإرهاب الغاشمة التي امتدت لتعيث في الأرض فسادًا وتقتل الأبرياء يجب أن يتم مواجهتها بكل حسم وفقًا للقانون وتحت سيادته" مؤكدًا أن الإسلام حرم كافة أشكال الإرهاب وصوره لأنها تؤدي إلى ترويع الآمنين وتزعزع أمن واستقرار الأوطان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب