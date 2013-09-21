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تغيير حفاضة الطفل ضرورة هامة حتى لا يتعرض للتسلخات

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تغيير حفاضة الطفل ضرورة هامة حتى لا يتعرض للتسلخات تغيير حفاضة الطفل ضرورة هامة حتى لا يتعرض للتسلخات

تشعر كل أم أن ابنها بدأ يعانى من تسلخات تجعله يصرخ نتيجة لكثرة تغيير الحفاضات الخاصة به، والتسلخات، كما يوضح دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا إن التسلخات تجعل أجزاء من جسمه تتعرض للاحمرار الشديد، مما يعرضه للصراخ وعدم الرغبة فى الهدوء فقد يصاب الطفل باحمرار بسيط مما يعرضه للالتهابات التى تبدأ بالاحمرار حول منطقة الشرج، أو منطقة شفتى المهبل فى الإناث ويسبب ذلك احتكاك جلد الطفل بالكوافيل، والحفاضات المبتلة بالبول، ولتجنب هذه الحالة لابد أن تقوم الأم بتغيير الكوافيل، مع كل رضعة حتى لا يتعرض الطفل للالتهاب كما يجب على الأم أن تستخدم مرطبا لجسم الطفل حتى يكون لينا باستمرار ولا يتعرض لسلسلة من المشاكل التى تجعله غير قابل لأى شىء يتعرض له.

وهناك التهابات أخرى ناتجة عن أثار نشادر البول وهذا النوع يؤدى لالتهابات شديدة فى الجلد على شكل احمرار وتقيحات فيظهر الالتهاب فى منطقة العانة وبالذات فى الأجزاء التى تلامسها الكوافيل، لذا لابد للأم أن تحرص على نظافة الكوافيل بغليها جيدا مع التأكد من خلوها من البراز والصابون حتى لا تتكون بكتيريا تضر الطفل وتسبب له الإلتهابات وهناك التهابات قد تكون ناتجة عن الفطريات وتظهر على شكل التهابات، وقروح حول الشرج ويكثر مع استعمال المضادات الحيوية لذا على الأم العناية بنظافة طفلها حتى تتمكن من حمايته من البكتيريا التى قد تلحق بجسمه.

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مصر 365