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كيفية تصلب الشرايين فى القدم السكرى

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كيفية تصلب الشرايين فى القدم السكرى كيفية تصلب الشرايين فى القدم السكرى

يعتبر تصلب الشرايين هى عملية تتراكم بموجبها مواد دهنية وشحمية على جدران الشرايين مسببة تضييقها، وهذا التضييق الذى يصيب الشرايين يحدّ من تدفق الدم والأكسجين نحو أنسجة القدم هذا ما يراه الدكتور محمد على مطر- استشارى علاج القدم السكرى، وفى تلك الحالات يكون الناس الذين يعانون من مرض السكر عرضة لدرجة كبيرة للإصابة بمرض تصلب الشرايين، لأنه يمكن أن يترافق مع ارتفاع مستويات الكولسترول، ويساعد التحكم بمستويات السكر بالدم فى تقليل الخطر، لكن من المهم جدا أيضآ التحكم بالعوامل الأخرى مثل ضغط الدم المرتفع وارتفاع الكولسترول فى الدم.

ويوضح لنا الدكتور مطر، عوامل الخطر المساعدة لحدوث تصلب الشرايين لدى مرضى القدم السكرى وهى كالتالى:

-التدخين، ارتفاع ضغط الدم

-ارتفاع مستويات الكولستيرول فى الدم

-البدانة

-عدم ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة

وينصح مطر مرضى القدم السكرى بفحص القدم مرة سنوياً عند طبيب جراحة الأوعية الدموية للكشف المبكر عن تصلب شرايين القدم حتى لا يكون عرضة للبتر فى حالة استمرار انسداد الشرايين دون علاج.

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مصر 365