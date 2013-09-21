اليوم.. 43 جامعة و200 مشروع تخرج للطلاب يشاركون فى يوم الهندسة المصرى

تنطلق صباح اليوم، السبت، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر وملتقى "يوم الهندسة المصرى" الذى تنظمه جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات المصرية على مدار يومين فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة مهندسين وعلماء وباحثين ورجال أعمال من مختلف الدول العربية، تحت شعار "أطلق العنان"، ليكون بمثابة ضوء أخضر لإطلاق القدرات والإمكانيات غير المستغلة لدى جميع عناصر المجتمع، إضافة إلى دعم قدرات ومواهب رواد الأعمال على الإنتاج فى الاتجاه الصحيح بما يخدم المجتمع.

ويفتتح فعاليات الملتقى الدكتور مصطفى السيد، بحضور وزيرى الاتصالات والتنمية الإدارية ورؤساء جامعات وشخصيات عامة وممثلين لعدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر.

ويقدم الدكتور مصطفى السيد عقب الافتتاح محاضرة بعنوان "الذهب أثمن على مقياس النانو الخصائص البلازمية وبعض تطبيقاتها فى مختلف المجالات" ويستعرض فيها إنجازه العلمى الأبرز فى مجال النانوتكنولوجى وتطبيقه لتلك التكنولوجيا باستخدام مركبات الذهب الدقيقة فى علاج أمراض السرطان.

يبلغ عدد المشروعات المشاركة فى المعرض 272 مشروعا وبلغ عدد الطلبة المشاركين 1232 طالبا وعدد الجامعات المشاركة 43 جامعة وعدد من سجلوا أسماءهم للزيارة 13 ألف زائر، كما يشارك أكثر من 200 مشروع تخرج لطلاب كليات الهندسة، حيث بدأ التسجيل منذ شهر مايو الماضى فى مجالات هندسة البرمجيات والهندسة المدنية والإلكترونية والبترول والعمارة والميكاترونكس.

وحصدت جامعة القاهرة النصيب الأكبر من المشاركة هذا العام، حيث تم تسجيل أكثر من 19 مشروعا، وتأتى جامعة حلوان فى المركز الثانى فى عدد المشاريع بنصيب 14 مشروعا ومشاركات من كل من جامعات المنوفية والإسكندرية والزقازيق وأكاديمية الشروق، إضافة إلى مشاركات من المعهد العالى للتكنولوجيا ومودرن أكاديمى والجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وجامعة مصر الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ويتكون برنامج ھذا العام من أربعة محاور رئيسة، حيث ينصب اھتمام المحور الأول على التعريف بالتكنولوجيا الحديثة وموضوعات البحث العلمى داخل وخارج مصر وكيفية استثمار الأفكار والمشروعات الحديثة التى يوازن بينها الطالب بين مهاراته الشخصية والفنية، حيث سيحضر مدربو تنمية بشرية خصيصا لهذا الغرض.

وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، رئيس الجمعية المنظمة للملتقى "إن يوم الهندسة المصرى من الفعاليات السنوية التى تتيح للعاملين فى قطاع الهندسة فرصا لتبادل الأفكار والدخول فى مشروعات مشتركة، حيث يجمع الصُناع مع الأكاديميين مع الباحثين وأصحاب الأفكار الجديدة وغير التقليدية".

وأكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس لجنة التنظيم، أن الملتقى يضم العديد من الفعاليات التى تخلق روح التنافس والابتكار بين الباحثين والجامعات والطلاب وأن ممثلين لفروع "جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات" على مستوى العالم ومن الفرع الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية يحضرون فعالياته.

وينظم المؤتمر مسابقة متخصصة بعنوان "المسابقة العالمية لمشروعات التخرج" يتنافس فيها مشروعات تخرج الطلاب والباحثين من أنحاء العالم فى مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة الاتصالات والنظم وهندسة وعلوم الحاسب والهندسة الطبية والبترول وهندسة الطيران.

وتتضمن فعاليات نهائيات ومراسم تحكيم مسابقة "صنع فى مصر" Made in Egypt من مشاريع التخرج والتى تستمر على مدار عام كامل، حيث يقوم الفريق المنظم بإعداد دورات تدريبية عالية المستوى للمشاركين فى مجالات كثيرة.

كما ينظم الملتقى مسابقة بعنوان "مدينة المستقبل" تهدف إلى غرز الميول الهندسية والعلمية فى طلاب المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، يتنافس فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية فى تصميم نموذج حضارى للمدينة التى يرغبون أن يروها فى المستقبل.