عرض مقدمة إعلانية تشويقية لفيلم الخيال العلمي The Last Days on Mars

كتب : عمرو عز الدين منذ 30 دقيقة

عرضت شركة "ماجنت" مقدمة إعلانية تشويقية لفيلم الخيال العلمي والإثارة والغموض The Last Days on Mars، والذي تدور أحداثه فوق سطح كوكب المريخ.

وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من رواد الفضاء الذين يهبطون فوق سطح المريخ لتأدية بعض المهام الاستكشافية، قبل أن تبدأ عدة أحداث غامضة في الوقوع لهم، فيحاولون التوصل لحقيقة الأمور، وسط جو من الإثارة والرعب والحركة التي تحبس الأنفاس كما بدا واضحا في المقدمة الإعلانية.

الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الإنجليزي سيدني جيمس باوندز، وكتب السيناريو له كليف داوسون، ومن بطولة ليف شرايبر ورومولا جاراي وإلياس كوتيس وأوليفيا ويليامز، والإخراج للإيرلندي رواري روبنسون، ومن المتوقع عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في السادس من ديسمبر المقبل.