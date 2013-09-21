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برنامج تأهيلي لمعلمي الموهوبين

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برنامج تأهيلي لمعلمي الموهوبين برنامج تأهيلي لمعلمي الموهوبين

 عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

تنفذ إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض خلال الفترة من 2-23/11/1434هـ برنامجا تأهيليا لمعلمي الموهوبين المفرغين لهذا العام، وعددهم عشرين معلما.وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل أن البرنامج التأهيلي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية واللقاءات التربوية والزيارات حيث سيخضع المعلمون لبرنامج تدريبي سيقام بإدارة التدريب التربوي يحتوي على مجموعة من البرامج التدريبية وهي طرق الكشف عن الموهوبين ومهارات التفكير الأساسية، واستراتيجية الكورت، ومهارة سكامبر، وتصميم وبناء الأنموذج الإثرائي الفاعل.وأشار إلى أنه في نهاية برنامج الدورات التدريبية سيقام لقاء تربوي في إدارة الموهوبين تجمع معلمي الموهوبين مع المحاضر منصور الزهراني لإعطائهم توجيهاته حيال مهمة معلم الموهوبين والاستماع لاستفساراتهم بعدها سيتم تنفيذ برنامج الزيارات حيث سيقوم معلمو الموهوبين الجدد بزيارة لزملائهم معلمي الموهوبين لمعرفة طبيعة عملهم وإكسابهم الخبرات المطلوبة في مجال عملهم.

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