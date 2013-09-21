8 آلاف طالب وطالبة في حلقات التحفيظ بمركز الجنوب

عبد الله الغامدي (الرياض)

زار المدير التنفيذي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق مركز الجنوب، حيث ناقش مع مدير المركز الشيخ عبدالكريم بن عبدالرحمن الرويشد، سير آلية العمل وسبل تعزيزه وكذلك اطلع على مقر المعرض الإعلامي الجديد.وقد استعرض الرويشد آخر انجازات واحصائيات المركز، حيث يشرف المركز على مساجد موزعة على 14 حيا تضم 340 حلقة للتحفيظ يدرس بها 4800 طالب، يدرسهم 330 معلما وعدد الناجحين في اختبار الأجزاء 865 طالبا، منهم 32 خاتما ويشرف المركز على 20 مدرسة، تدرس بها 3200 طالبة تدرسهم 200 معلمة.وأشار إلى أن المركز حقق عددا من الإنجازات ابرزها حصول المركز على الترتيب الأول في مسابقة الجودة الأولى على مستوى مراكز الجمعية والترتيب الثاني في المسابقة الثانية، وحصول مجمع حلقات جامع الأميرة سارة التابع للمركز على الترتيب الأول ومجمع حلقات جامع العقيلي على المركز الثاني في مسابقة معايير الجودة على المجمعات القرآنية على مستوى مدينة الرياض.