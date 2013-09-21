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1186 حالة وفاة وإصابة في 12926 حادثا بالقصيم

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1186 حالة وفاة وإصابة في 12926 حادثا بالقصيم 1186 حالة وفاة وإصابة في 12926 حادثا بالقصيم

 سلمان الضباح (بريدة)

كشف مدير إدارة السلامة المرورية بإدارة مرور منطقة القصيم المقدم صالح الرشود عن 12926 حادث سير أسفرت عن مصرع 220 وإصابة 966 مصابا، وقعت في المنطقة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المخالفات في نفس الفترة بلغ 122171 مخالفة.وقال الرشود خلال محاضرة ألقاها في ملتقى شباب بريدة الأول: إن الحوادث أغلبها تأتي بسبب مخالفة أنظمة المرور، مؤكدا أنه يجب أن لا يؤخذ افتقار بعض الطرق لوسائل السلامة ذريعة للحوادث بل على كل قائد مركبة الحيطة والحذر والأخذ بأسباب السلامة. وحول دورهم في توفير سبل السلامة في الشوارع والطرق قال: إن قسم السير بإدارة المرور يزودهم باحتياجات السلامة في الشوارع وبدورهم يقومون بالرفع لجهة الاختصاص مالكة الطريق كوزارة النقل أو أمانة المنطقة بطلب توفير وسائل الأمن والسلامة.من جهته أعرب الرشود عن سعادته بفعاليات الملتقى المبهرة لافتا إلى أن الاحترافية وإتقان العمل أسهما بهذا النجاح والحضور الجماهيري الغفير بالإضافة إلى حسن تعامل القائمين عليه.

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