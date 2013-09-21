افتتاح ندوة «صناعة التدريب» بتخصصي العيون

مريم الصغير (الرياض)

نفذ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الندوة الثالثة للتدريب تحت عنوان «صناعة التدريب وتنمية رأس المال البشري»، بحضور فهد بن جلوي بن لزهر المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية للمستشفى، نيابة عن الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمبنى الغربي بالمستشفى والتي تستمر لمدة يومين.وتحدث أنس الفواز مدير التدريب والابتعاث عن أهمية التدريب في ظل التحولات والتغيرات والضغوط والمطالب المتزايدة التي تواجه منظمات القرن الحادي والعشرين والتحول المتسارع نحو مجتمع واقتصاد المعرفة.وتناول فهد بن جلوي بن لزهر أهمية العنصر البشري في المنظمات، وقال هذه الثروة التي هي مصدر قوة هامة لحضارة متميزة، وعن أهمية ربط التدريب بأهداف المنظمة ومدى القدرة على تحديد الاحتياجات التدريبية، ومن الجهة القادرة على تصميم البرامج المناسبة لتلك الاحتياجات، وتمنى للمجتمعين الخروج بتوجيهات تسهم في سلسلة البناء المستمر والتطور المعرفي.وتجدر الإشارة إلى أن أهم محاور الندوة: معوقات تدريب الموظفين في القطاعين العام والخاص، التدريب على رأس العمل وأثره على تنمية المسار الوظيفي وتوطين الوظائف، تطوير القيادات العليا بالتدريب، المنافسة في صناعة التدريب وأثرها على جودة التدريب، المعايير العالمية لجودة التدريب والمدربين، أثر التدريب على رأس المال البشري وأدائه في القطاعين العام والخاص، الاستفادة من الثقافات الأخرى في التدريب، عرض حالات ودراسات.. وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة.