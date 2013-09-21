جامعة سلمان تستعد للمشاركة في المؤتمر العلمي للتعليم العالي

عبدالله القرني (الخرج)

ضمن استعدادات جامعة سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي بالرياض، عقدت اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر اجتماعها الأول برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح بن علي القحطاني المشرف العام على الأعمال والبرامج التحضيرية للمؤتمر، وبحضور الدكتور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسفر بن محماس الكبيري المنسق العام للمؤتمر بالجامعة، ومنسقي الكليات ورؤساء المجالس الطلابية ونوابهم بمبنى الهداية بالخرج.وأوضح الدكتور مسفر الكبيري أن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر تأتي استمرارا للعطاءات والإنجازات التي تحققها الجامعة في مختلف مشاركاتها العلمية والأكاديمية.وأشار الدكتور صالح القحطاني إلى أهمية مشاركة الجامعة في مثل هذه المحافل المحلية لما فيها من تلاقٍ للأفكار وتبادل للخبرات والثقافات مع طلاب الجامعات الأخرى، كما وجه الشكر لفريق العمل الذي شارك بالمؤتمر العلمي الرابع في العام الماضي لما حققوه من مراكز متقدمة ومشاركات متميزة، ثم حث فريق الإعداد والتنظيم على بذل الجهود المضاعفة في سبيل الرقي بمشاركات الجامعة في هذا المؤتمر، متمنيا لهم تحقيق مراكز أفضل ومشاركات أكثر تميزا.