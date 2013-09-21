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رامي صبري يواجه الإرهاب بأغنية "عن أي دين بتكلمونا"

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رامي صبري يواجه الإرهاب بأغنية "عن أي دين بتكلمونا" رامي صبري يواجه الإرهاب بأغنية "عن أي دين بتكلمونا"

كتب : نجلاء أبو النجا السبت 21-09-2013 00:21

طرح المطرب رامي صبري أغنية جديدة بعنوان "عن أي دين بتكلمونا"، من كلمات أحمد موسى صبري وتوزيع أسامة عبدالهادي وألحان صبري بنفسه، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها ، وتدعيما لتصدي الشعب والحكومة لكل المحاولات الإرهابية التي تحاول أن تضر بالبلاد.

وأكد صبري أنه أصر على تنفيذ الأغنية هو وفريق العمل بسبب ما يتابعوه باستمرار في وسائل الإعلام وما يحدث في الشارع.

وتقول كلمات الأغنية:

عن أي دين بتكلمونا

الدين مقالش احرق بلد

ومقالش ليك تقتل أخوك

ومقالش ليك يتِّم ولد

طفل كان روحه في أبوه

إنتو ليه كده تحرموه

أم راح منها ضناها

واستحالة ترجَّعوه

فوقوا شوفوا عملتوا إيه

الفقير تاجرتوا بيه

واتحاميتوا في الغلابة

واللي كان مضحوك عليه

الدم كله حرام كفاية

ليه بتسرقوا منا الحياة

ده الوطن للناس بحالها

كلها والدين لله

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