تكريم الممثل التليفزيوني الراحل جيمس جاندولفيني في "إيمي 2013"

كتب : عمرو عز الدين السبت 21-09-2013 01:37

قررت اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز "إيمي" الخامس والستين، تكريم الممثل التليفزيوني الأمريكي الراحل جيمس جاندولفيني، نجم السلسلة التليفزيونية The Sopranos، والذي نال عن دوره في ذلك المسلسل ثلاث جوائز إيمي.

وكان جاندولفيني قد قضى نحبه أثر أزمة قلبية أصابته أثناء قضائه إجازة في العاصمة الإيطالية روما، في التاسع عشر من يونيو الماضي، عن عمر ناهز 51 عاما، بعد حياة حافلة قضاها في تقديم عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، كان من أبرزها المسلسل التليفزيوني المعروف The Sopranos، الذي كانت يلعب بطولته منذ عام 1999، مؤديا دور رجل المافيا توني سوبرانو.

وتستلم جائزة التكريم شريكته في العمل التليفزيوني المذكور، الممثلة الأمريكية إيدي فالكو، التي قامت بدور كارميلا سوبرانو زوجة توني.

يقام حفل توزيع جوائز "إيمي 2013" يوم الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر، على مسرح "نوكيا لايف" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.