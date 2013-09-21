إلتون جون يقدم عرضا غنائيا في حفل توزيع جوائز "إيمي 2013"

كتب : عمرو عز الدين منذ 53 دقيقة

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز "إيمي 2013"، أن المغني البريطاني الشهير إلتون جون سوف يقدم عرضا غنائيا خلال الحفل.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يقدم فيها إلتون جون، الفائز بالعديد من جوائز جرامي في مجال الغناء، عرضا غنائيا في حفلات "إيمي" بشكل عام، وهو الذي قدم ما يزيد عن 3500 حفلا موسيقيا وغنائيا طوال مسيرته الفنية.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والستين سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.