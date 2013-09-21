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أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الكوميديا: مات لابلانك ولينا دونهام لأفضل ممثل وممثلة

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أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الكوميديا: مات لابلانك ولينا دونهام لأفضل ممثل وممثلة أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الكوميديا: مات لابلانك ولينا دونهام لأفضل ممثل وممثلة

كتب : عمرو عز الدين منذ 38 دقيقة

أعلنت ترشيحات جوائز مسابقة "إيمي 2013" الخامسة والستين، والتي تمنح لأفضل الأعمال التليفزيونية الطويلة والقصيرة ونجومها وصناعها كل عام في المجالات الدرامية والكوميدية.

وفي مجال أفضل ممثلة في دور رئيسي عن الأعمال الكوميدية، تم ترشيح كل من تينا فاي عن مسلسل 30Rock، ولينا دونهام عن مسلسل Girls، وآمي بولر عن مسلسل Parks And Recreation، ولورا ديرن عن مسلسل Enlightened، وإيدي فالكو عن مسلسل Nurse Jackie، وأخيرا جوليا لويس درايفوس عن مسلسل Veep.

أما في مجال أفضل ممثل في دور رئيسي عن عمل كوميدي، فقد تم ترشيح كل من النجم آليك بولدوين عن مسلسل 30Rock، ومات لابلانك عن مسلسل Episodes، ولويس سي كيه عن مسلسل Louie، كما تم ترشيح كل من جايسون بيتمان عن مسلسل Arrested Development، والنجم الأسمر دون تشادل عن مسلسل House of Lies وأخيرا جيم بارسونز عن مسلسل السيت كوم The Big Bang Theory.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي 2013 سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا إل إيه لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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