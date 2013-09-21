أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الكوميديا: صوفيا فيرجارا لأفضل ممثلة مساعدة

كتب : عمرو عز الدين منذ 27 دقيقة

أعلنت ترشيحات جوائز مسابقة "إيمي 2013" الخامسة والستين، والتي تمنح لأفضل الأعمال التليفزيونية الطويلة والقصيرة ونجومها وصناعها كل عام في المجالات الدرامية والكوميدية.

وفي مجال أفضل ممثلة في دور مساعد عن الأعمال الكوميدية، تم ترشيح كل من صوفيا فيرجارا وجولي بوين عن مسلسل Modern Family، وجين كراكويسكي عن مسلسل 30Rock، وجين لينش عن مسلسل Glee، ومايم بياليك عن مسلسل The Big Bang Theory، وأخيرا ميريت ويفير عن مسلسل Nurse Jackie.

أما في مجال أفضل ممثل في دور مساعد عن عمل كوميدي، فقد تم ترشيح ثلاثة ممثلين دفعة واحدة عن مسلسل Modern Family وهم إد أونيل وتاي بوريل وجيس تايلور فيرجوسن، بينما ترشح توني هال عن مسلسل Veep، وآدم درايفر عن مسلسل Girls، وأخيرا بيل هادر عن مسلسل Saturday Night Live.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي 2013 سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا إل إيه لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.