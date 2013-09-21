رويترز: الامارات تشتري نظام دفاعي صاروخي جديد و قطر تفكر في صفقة مماثلة

قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون انها انتهت من عقد قيمته اربعة مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن لتزويد الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة معدات لنظم دفاعي صاروخي.

وتشمل الصفقة حسب وكالة رويترز نظام دفاع صاروخي مصمما لاعتراض الصواريخ البلاستية في الهواء.

وقال ريكي اليسون مؤسس جماعة تحالف الدفاع الصاروخي ، ان العقد يعكس ثقة وطلبا متزايدين لنظام الدفاع الصاروخي.

وقال مات جويس مدير برنامج لوكهيد لنظام الدفاع الصاروخي ان الصفقة التي يجري التفاوض عليها منذ عدة سنوات سيضم طلبيات للولايات المتحدة ودولة الامارات العربية وستوفر مدخرات للولايات المتحدة تبلغ نحو عشر في المئة.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر بشأن صفقة مماثلة.