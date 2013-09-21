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اليابان تعلن عن مساعدات ب 60 مليون دولار للاجئين السوريين

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اليابان تعلن عن مساعدات ب 60 مليون دولار للاجئين السوريين اليابان تعلن عن مساعدات ب 60 مليون دولار للاجئين السوريين

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيعلن الخميس المقبل عن حزمة مساعدات إنسانية إضافية قيمتها 60 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.
> وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن آبي، يعتزم الإعلان عن تلك الحزمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ الأسبوع المقبل.
> ومن المقرر، أن يتطرق آبي للحديث عن دعمه للمبادرة الروسية – الأمريكية بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت تصرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية، فضلا عن استعداده لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
> يذكر أن اليابانية قدمت مساعدات بقيمة 95 مليون دولار أمريكي للاجئين السوريين من خلال المنظمات الدولية.

أ ش أ

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