اليابان تعلن عن مساعدات ب 60 مليون دولار للاجئين السوريين

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيعلن الخميس المقبل عن حزمة مساعدات إنسانية إضافية قيمتها 60 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.

> وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن آبي، يعتزم الإعلان عن تلك الحزمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ الأسبوع المقبل.

> ومن المقرر، أن يتطرق آبي للحديث عن دعمه للمبادرة الروسية – الأمريكية بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت تصرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية، فضلا عن استعداده لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

> يذكر أن الحكومة اليابانية قدمت مساعدات بقيمة 95 مليون دولار أمريكي للاجئين السوريين من خلال المنظمات الدولية.

أ ش أ