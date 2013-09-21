5 مليارات ريال لمشروعات المياه والصرف الصحي

ضمن ميزانية العام الحالي للمنطقة .. الجبلاوي:

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أعلنت مديرية المياه بمنطقة المدينة المنورة، أن التكاليف الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة بميزانية الباب الرابع تصل إلى أكثر من خمسة مليارات ريال، منها تكاليف المشروعات الجديدة المعتمدة بميزانية المديرية للعام المالي الحالي 1434/1435هـ بمبلغ 650 مليون ريال.وثمن مدير عام المياه المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي ما تحظى به المدينة المنورة من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- عبر سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة ومن بينها مشروعات المياه والصرف الصحي.وبين أن المصلحة تعمل على دراسة وتصميم وتنفيذ مشروعات المياه بالمنطقة مع الإشراف بمبلغ 300 مليون ريال ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع الإشراف بتكلفة 300 مليون ريال وتأمين وتطوير الأجهزة اللازمة لتقنية المعلومات بمحافظات المدينة المنورة بتكلفة 50 مليون ريال.وأبان أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالمنطقة هو تنفيذ 14 خزان مياه إستراتيجي بسعة إجمالية أكثر من مليون متر مكعب تقريبا بتكلفة 428 مليون ريال، وتنفيذ 38 مشروعا لتنفيذ خطوط المياه الرئيسية والفرعية بقيمة أكثر من مليار ريال وتنفيذ 8 مشروعات لحفر الآبار ومحطات تنقية المياه بحوالى 80 مليون ريالا، إضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات لكشف ومعالجة التسربات وإحلال شبكات المياه القديمة بمبلغ 104 ملايين ريال.وأفاد المهندس الجبلاوي، أن المشروعات الجاري تنفيذها كذلك مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية بالمدينة المنورة لتصبح سعتها 440 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 300 مليون ريال وتنفيذ 5 محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية بمحافظات العلا وبدر والمهد وخيبر والحناكية بتكلفة إجمالية تزيد على 192 مليون ريال، فضلا عن تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي ذات الأقطار والأعماق الكبيرة بنظام الثقب الأفقي بمبلغ 389 مليون ريال، وتنفيذ 25 مشروعا لتنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بتكلفة أكثر من 663 مليون ريال، ومشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بالمدينة المنورة بقيمة 84 مليون ريال.ورفع في ختام تصريحه التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بهذه المناسبة الغالية.