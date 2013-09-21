93 % من مرضى السكري تلتئم جروحهم بالعسل

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

برعاية مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع، افتتح وكيل جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ياسر بن عبدالرزاق بليلة أمس بفندق مريديان المدينة، اللقاء العلمي السابع «المستجدات البحثية وتطبيقها في مجالات الطب النبوي» والذي نظمه كرسي المعلم محمد عوض بن لادن لأبحاث الإعجاز العلمي في الطب النبوي «إعجاز» وذلك ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها الكرسي.وشهد اللقاء عدة ورش عمل شارك فيها أطباء وباحثون ومتخصصون وخرج بتوصيات عديدة من بينها توصية باستخدام العسل في غيار الجروح عامة بدون تحفظ.وأكدت الأبحاث أهمية فوائد العسل الطبيعي الغذائية والدوائية ولاسيما في التئام الجروح، حيث وصلت النتائج مع مرضى السكري إلى 93،3 في المائة، كما أوصى بتوفير عبوات طبية من العسل الطبيعي لاستخدامها في غيار الجروح، وقال المشرف على كرسي إعجاز الأستاذ الدكتور باسم بن يوسف شيخ إن اللقاء أكد على ضرورة العناية بضوابط الإعجاز العلمي والتفسير العلمي فيما له علاقة بالطب النبوي وتطبيقاته وسعة مجال البحث العلمي الطب النبوي لتعدد الدلالات اللغوية لسعة اللغة العربية وأهمية إيجاد الشراكة المستدامة بين الباحثين العلمين الكونيين والباحثين الشرعيين، مع ضرورة التقيد بالمنهج العلمي الرزين في كتابة الأبحاث العلمية في الطب النبوي وأهمية البحث، ولاسيما التجريبي لما فيه من نظر وتفكير توصل إلى الحقائق.وأشار الدكتور باسم شيخ، إلى أن اللقاء أكد على ضرورة توطيد التعاون بين الأقسام والتخصصات المختلفة للوصول إلى نتائج أفضل، كما أوصى بإجراء أبحاث على تمور المدينة المنورة التي وردت فيها النصوص «عجوة المدينة، تمر العالية، تمر المدينة» ثم عمل مقارنة فيما بينها، وكذلك مقارنة النتائج بتمور المناطق الأخرى وخاصة عند التصبح بها «على الريق»، وإجراء دراسة لمحتوى المركبات الفينولية والفلافونويدات للأصناف المختلفة في المملكة من التمور والرطب وكذلك دراسة قدرة هذه الأصناف في الحماية من الأكسدة البيولوجية الناتجة عن الجذورالحرة التي تؤدي إلى الأمراض المستعصية.وأوضح المشرف على كرسي إعجاز أن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها الكرسي ستتواصل بإذن الله لتحقيق أهدافه لوضع أسس تطبيقية لما صح وروده في الهدي النبوي فيما يتعلق بالصحة والوقاية والعمل على إدراج تطبيقات الطب النبوي في الوصفات العلاجية الطبية المعاصرة والقيام بأبحاث علمية طبية متخصصة فيما صح وروده في الطب النبوي على أساس علمي متين، وتأصيل شرعي محكم.