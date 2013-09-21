غريق في «وادي ضمد» وإنقاذ 3 أشخاص من سيول «لتين»

محمد الكادومي (جازان)، عبدالعزيز معافا (ضمد)، عبدالعزيز العسيري (عسير)

تسبت مياه الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة والتي اجتاحت محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والعارضة بمنطقة جازان أمس، في إغلاق الشوارع وسقوط الأشجار وبعض اللوحات الإعلانية وقطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء والقرى، وتعطل الإشارات المرورية، وبعض المولدات.وجرفت السيول جزءا من طريق مخطط مشروع وزارة الإسكان في محافظة أبو عريش والواقع في مخططات القحمة المتوسطة لعدد من الأودية، حيث بدأ العمل في بناء 193 وحدة سكنية في وقت سابق.من جهة أخرى، انتشلت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة ضمد جثة لغريق يمني يبلغ من العمر 20 عاما، نزل إلى موقع تجمع السيول بوادي ضمد بقصد السباحة.وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن عمليات الدفاع بضمد تلقت عصر أمس الأول بلاغا عن حادث غرق بوادي ضمد وعلى الفور تم تحريك فرقة إنقاذ وإسعاف للموقع بالإضافة للغواص، وفور الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن غرق يمني مقيم بطريقة غير نظامية بعد نزوله لمنطقة تجمع مياه ناتجة عن أعمال الحفر تبلغ مساحتها 2500م2 بغرض السباحة وتم إخراجه.وأشار الرائد القحطاني إلى أنه تم استدعاء الأدلة الجنائية للموقع ونقل المتوفى لمستشفى ضمد وإيداعه ثلاجة الموتى لحين استكمال الإجراءات.وفي عسير التي شهدت أمطارا غزيرة أمس الأول، ذكر الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي لـ«عكاظ» أن فرقة الإنقاذ التابعة لرجال الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص علقت مركبتهم في سيل بوادي لتين بقنا، مبينا أن حالتهم الصحية جيدة، وقد تم سحب المركبة التي كان يستقلها المحتجزون.وكانت منطقة عسير شهدت أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة يوم أمس الأول، في محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق ومراكز الحريضة وثلوث المنظر سال على إثرها وادي عرمرم برجال ألمع.فيما شهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير هطول أمطار أعقبها سيل بوادي لتين ومركز الحبيل، مركز خميس البحر وسيل بوادي عسلان وآخر بوادي خيم.