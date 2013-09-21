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10 كراسي متحركة من الخيرية لمستشفى أبو عريش

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10 كراسي متحركة من الخيرية لمستشفى أبو عريش 10 كراسي متحركة من الخيرية لمستشفى أبو عريش

 خالد شريفي (جازان)

قدمت جمعية أبو عريش الخيرية أمس عشرة كراسي متحركة إلى إدارة مستشفى أبو عريش العام وذلك لخدمة المرضى المحتاجين بشكل عام وخدمة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.وقد مثل الجمعية الخيرية مدير الجمعية المكلف عبدالله ذباب ورئيس اللجنة الاجتماعية عبدالله إسماعيل ومدير العلاقات العامة والإعلام سامي ذيابي والباحث الاجتماعي يحيى واصلي، وقد كان في استقبالهم نائب المدير العام لمستشفى أبو عريش أحمد الحربي ومسؤول الخدمة الاجتماعية محمد الخرمي، حيث قدموا شكرهم لإدارة الجمعية على هذا اللفتة الإنسانية التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معاناة المرضى ومساعدتهم على قضاء أمورهم بكل يسر وسهولة.

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