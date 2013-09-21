بدء تشغيل الطوارئ بمستشفى العيدابي

عبدالرحمن شار (صبيا)
أعلن مدير مستشفى العيدابي العام محمد بن حسين العماري بدء التشغيل بقسم الطوارئ في مستشفى العيدابي العام، اعتبارا من البارحة الأولى، ليعمل على مدار الساعة في استقبال كافة الحالات باستثناء حوادث السير والتي سيتم تحويلها لمستشفى صبياء العام مؤقتا لحين تشغيل أقسام التنويم. وأضاف العماري: إنه سيبدأ العمل قريبا في العيادات الصباحية والمحولة من المراكز الصحية في سبع عيادات خارجية هي الباطنية - الجراحة - الأطفال - النساء والولادة - العيون - الأسنان - والتغذية، لافتا إلى أنه تم تشغيل الأنظمة الداخلية للمستشفى والبدء في استقبال المراجعين للعيادات الخارجية، منوها بحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة ومدير عام صحة جازان ومحافظ العيدابي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ودعم المستشفى للعمل بكامل طاقتة الاستيعابية التي تبلغ 50 سريرا مع إمكانية زيادة عدد الأسرة مستقبلا.