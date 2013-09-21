وكيل إمارة الباحة يتفقد الاستعدادات لانطلاقة المشروع الكشفي

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)
أكد وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة، ببذل المزيد من الجهود وتكريسها لإنجاح احتفالية المشروع الكشفي الوطني «أنا الوطن» الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ83 للمملكة خلال الفترة من 13 – 17 من شهر ذي القعدة.وأشار إلى أن سموه نوه بالدور البارز للكشافة وما تقدمه من خدمات متنوعة للمجتمع وتنميته إلى جانب ما تقدمه من خدمات في المناسبات الوطنية.وتفقد الدكتور الشمري مقر المشروع المقام في منتزه الأمير مشاري، برفقة مدير عام التربية والتعليم سعيد محمد مخايش، الذي سيشهد حضور أكثر من 2000 كشاف من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي و10 دول عالمية من الدول المطبقة لمشروع رسل السلام وقرية السلام، حيث اطلع على سير العمل والتجهيزات وخطة المشروع ومقر الحفل الرسمي والمعارض المصاحبه وزار عددا من الفرق الكشفية في مقر إقامته والتقى بالمشاركين من دولتي عمان والبحرين الشقيقتين مشددا على بذل الجهد وتضافر الجهود من الجميع من أجل إنجاح هذه المناسبة الغالية التي تحتضنها المنطقة.واكتمل وصول الفرق المشاركة أمس الأول وبدأت فعاليات وبرامج وأنشطة المشروع أعمالها من أمس.وأوضح مدير تعليم الباحة سعيد مخايش أن كافة الاستعدادات تجري حسب ما خطط له، مشيرا إلى توزيع المخيم إلى أربعة مخيمات هي «المندق، القرى، بلجرشي، العقيق»، مؤكدا تخصيص مركز إعلامي لتسهيل عملية التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة طوال أيام المشروع مجهز بأحدث الأجهزة التقنية.وبين أن المشروع يتضمن قرية السلام التي ستقوم بتنفيذ 9 دورات تدريبية على فترتين صباحية ومسائية في عدد من المجالات، منها الشخصية المميزة وحل المشكلات بأسلوب علمي وغيرهما، حيث من المتوقع تدريب 2.500 كشاف وجوال يمنحون شارات وأوسمة نهاية الدورة.