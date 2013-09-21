مداهمات في كرداسة.. وإصابة 10 جنود بتفجير عبوة ناسفة

شيعت أمس الشرطة المصرية فى جنازة عسكرية من أمام النصب التذكارى اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الذى قُتِل أمس الاول خلال العملية الأمنية على منطقة كرداسة.

وتقدم الجنازة العسكرية الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

وفيما عادت الحركة الى طبيعتها وفتحت ابواب المتاجر, واصل رجال الشرطة المداهمة في كرداسة حيث هناك حوالى 140 شخصا من المطلوبين رسميا .

الى ذلك أصيب عشرة من جنود الامن المركزي المصري امس بتفجير عبوة ناسفة بحافلة كانوا يستقلونها في رفح المصرية. وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت ثلاث حافلات نقل جنود خاصة بالقوات المسلحة، صباح امس ، عند منطقة سادود الواقعة بين مدينتي الشيخ زويد ورفح.

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