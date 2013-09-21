«الرياض» تحتفي بقرّائها وتتوّج الفائزين بحملة اشتراكاتها في حياة مول

الرياض- عبدالله الحسني عدسة - عبداللطيف الحمدان

تتجاوز مسابقات وحملات "الرياض" التي دأبت على تنظيمها إدارة الاشتراكات والتوزيع بجريدة"الرياض"ُ بُعدَها الترويجي-رغم أهميّته- إلى أبعاد ومضامين أكثر قيمة وأهمّية يأتي في مقدمتها تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية بين صحيفة آلت على نفسها النهوض بوعي المجتمع وتنويره والقيام بدورها الثقافي والاجتماعي، وبين قارئ واع متبصّر يدرك قيمة مطبوعته التي يعانقها كل صباح ويتفاعل مع طرحها الذي يلامس همومه وآماله وأحلامه والتي بدورها تصل إلى المسؤولين على اختلاف مواقعهم عبر طرح رزين وهادئ وموضوعي من خلال الخبر والمقالة والتقرير والتحقيق وغيرها من الفنون الصحفية المختلفة.

مصداقية"الرياض" وموضوعيتها لم تأتِ مصادفة أو بمجرّد التمني وإنما ثمرة تراكم من الجهود والتواصل والطرح العميق البعيد عن الإثارات المفتعلة ما عزز علاقتها مع المسؤول والمواطن على حدّ سواء.

«48» فائزاً في حملة «مع الرياض أنت الرابح» وعروض أكثر جزالة تنتظر قُرّاءنا

في احتفالات"الرياض" التي تقيمها على هامش هذه الحملات تشهد تعزيزاً لهذه العلاقة المتميزة بخصوصية لافتة ما يجعلنا نواصل تقديم هذه الحملات.

ففي أجواء احتفائية مبهجة شهدها"مجمع الحياة مول"في ليلة استثنائية تخللها فعاليات وعروض وهدايا مميزة توّجت (الرياض) الأسبوع الماضي الفائزين في حملة اشتراكات «الرياض» حيث اهدت 26 مشتركاً جوائز ثمينة وقيمة حيث احتفت الصحيفة بالفائزين في حملة اشتراكاتها:مع "الرياض أنت الرابح"بحضور الزميل رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري والزميل نائب رئيس التحرير الأستاذ راشد الراشد وممثلي الشركاء بحملة اشتراكات "الرياض" الأستاذ طارق المسلم رئيس مجلس إدارة عالم الصفوة للعطورات، والأستاذ أحمد الشيخي مدير "مجمع حياة مول"والأستاذ خالد الزهراني من شركة الاتصالات السعودية والأستاذ عبدالإله المنيف من لوميير للمجوهرات والمهندس فهد الهاشم من الدولية للسفر والسياحة، والأستاذ باسل حسن من الصندوق الأسود، حيث تم توزيع الجوائز المقدمة من عالم الصفوة للعطورات ولوميير للمجوهرات والدولية للسفر والسياحة والصندوق الاسود والاتصالات السعودية.

«الرياض»وقراؤها.. وفاء وتواصل

نجاحات الصحيفة المتتالية تحدّ لنا للمضي قدماً نحو التحديث والتطوير

مشهد الاحتفال كان آسراً وبليغاً في دلالاته،حيث جدّد الجمهور الحاضر تواصله مع صحيفته الأثيرة عبر تفاعله مع فقرات الحفل المتنوعة ضارباً أروع الصُّور في متانة العلاقة والتقدير المتبادل بين قارئ يرى في مطبوعته زاده اليومي الثري وبين صحيفة آلت على نفسها تقديم ما يليق بوعيه وتطلّعه وما يحاكي همومه وآماله في طرح رزين ورصين ومتوازن يوصل صوته إلى المسؤولين على اختلاف مواقعهم والذين يثمنون في"الرياض" صدقها ونزاهتها وموضوعيتها في الطّرح.

استمرار حملة الاشتراكات

انطلقت مراسم الحفل بكلمة للزميل معاذ الجعوان مدير ادارة الاشتراكات والتوزيع بجريدة «الرياض» الذي قدم شكره الجزيل لكافة الشركاء الذين ساهموا في حملة الاشتراكات وهنأ الفائزين بجوائزهم مشيراً إلى أن حملات "الرياض" مستمرة وستكون في الأيام المقبلة أكثر جزالة وتنوعاً.

رهاننا على وعي القارئ

رهاننا على القارئ ووعيه وتحقيق ما يواكب طموحه دوماً نصب أعيننا

وأكد الزميل الجعوان على أن رهان «الرياض» دوماً على قارئها ووعيه عاداً إياه مصدر القوة للصحيفة عبر ملاحظاته التي يقدمها منوهاً بجهود الصحيفة المستمرة في التطوير ووضع قارئها نصب عينيها لتحقيق ما يواكب طموحه مشدداً على أن نجاحات الصحيفة المتتالية تضعنا أمام تحدّ كبير في المضي قدما نحو التحديث والتطوير والحفاظ على هذا التصدّر في موقعنا على المشهد الإعلامي بكافة تموجاته وتنوعه وما يكتنفه من تحديات تتطلب ملاحقة التحديث والتطوير في شتى المجالات.

تدفق على جناح «الرياض»

يذكر أن الحفل صاحبه معرض صور تاريخي للصحيفة منذ صدورها أقامه مركز المعلومات بالصحيفة وكذلك تواجد للصحيفة عبر جناح الاشتراكات الذي شهد تدفقاً كبيراً من الزائرين الذين وجدوها فرصة لتجديد علاقتهم بمطبوعتهم الأثيرة وكان لموقع الجناح والاستعدادات المتميزة من قبل الزملاء بإدارة الاشتراكات والتوزيع الدور الفاعل في تسهيل عملية الاشتراك وانسيابيتها كما كان للعروض المقدمة من الشركاء الإستراتيجيين ومن عالم الصفوة للعطورات التي قدمت عرضاً خاصاً لمشتركي الجريدة من خلال منصات الاشتراكات بحياة مول بقسيمة شرائية بقيمة (150) ريالاً.

الصور التاريخية تجذب المتسوقين

المعرض التاريخي المتنقل بات ملمحاً جميلاً لحملة اشتراكات «الرياض» والذي يشارك فيه مركز المعلومات والصور بجريدة «الرياض» ففيما يعرضه من صور نادرة فرصة ثمينة يتم من خلالها ربط المطلع عليها بتاريخ المملكة العربية السعودية والحراك السياسي والتنموي الذي شهدته بلادنا الفتية وقد رصدت عدسة «الرياض» حالة التفاعل مع المعرض من خلال حرص المتسوقين والزائرين على التأمل والمشاهدة المتأنية وكذلك أخذ صور تذكارية بجانبه.

عروض مفيد الترفيهية

شهد الاحتفال حضوراً جميلاً من فريق مفيد الترفيهي الذي قدم عروضاً متنوعة لاقت استحسان وإعجاب الحضور وقد تخللها بعض الرسائل التوعوية كفقرتها التي تناولت دور ومهام"الهلال الأحمر السعودي".

السالم ومشاركات متميزة

حرصُ الزملاء الإعلاميين من مختلف المواقع والوسائل الإعلامية على المشاركة في مناسبات "الرياض" يعكس علاقة التقدير والحب التي تحظى بها الصحيفة من مختلف أطياف المجتمع وقد كان لمشاركة المذيع المتألق سليمان السالم الذي دأب على المشاركة معنا في حملات الرياض دور جميل في تأكيد رسالة"الرياض"تجاه قرائها كما شارك في هذا التتويج الفنان عبدالله الحارثي عبر تقديم بعض الفقرات وكذلك إعلان أسماء الفائزين.