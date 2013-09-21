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حركة "تعويض" بالإسكندرية تطالب بمادة فى الدستور لانتخاب المحافظين

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حركة "تعويض" بالإسكندرية تطالب بمادة فى الدستور لانتخاب المحافظين حركة "تعويض" بالإسكندرية تطالب بمادة فى الدستور لانتخاب المحافظين

صرح محمد جمال كشحت، منسق الحركة الشعبية لتعويض المصريين، بأن الحركة تطالب لجنة تعديل الدستور بتعويض المصريين عن سنوات ضحالة الفكر والمركزية المطلقة للقاهرة فى كل أعمال المحافظات.

كما طالبت الحركة بأن ينص فى الدستور على مادة مستقلة تحدد أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب الشعبى المباشر، حاكماً فعلياً للمحافظة مفوض بكل صلاحيات رئيس الوزراء فى حدود محافظته مسئولاً عن إيجاد الحلول للمواطنين بالمحافظة فيما يخص مشاكل المحافظة، وفيما يتعلق بتخفيض الأسعار وإيجاد فرص عمل للشباب وحل مشاكل الإسكان والنقل والمرور وتحديث التعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطن، وتطوير المدن وكل ما يتعلق بالمحافظة من أمور ذات صلة بها وبالمواطن ويقدم كل ثلاثة أشهر إلى شعب محافظته فى مؤتمر شعبى كشف حساب بأعماله وإنجازاته، وحتى يدرك المواطن المصرى الحدود الفاصلة بين أعمال وصلاحيات عضو البرلمان الذى يختص بوضع تشريعات القوانين والرقابة عليها من ناحية، وأعمال وصلاحيات المحافظ بصفته حاكماً فى كل ما يتعلق بمشاكل المواطن.

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مصر 365