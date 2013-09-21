المتحدث باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح: لن نعلن دعم مرشح رئاسى الآن

أكد العمدة منعم إسرافيل، المتحدث الرسمى لمجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، أن العمد والمشايخ هم الممثلين الفعليين لقبائل مطروح، وأن أى ائتلافات وهمية تتحدث باسم القبائل العربية أو قبائل مطروح لا تمثلهم ولا تمثل قبائلهم من قريب أو بعيد، وإنما هى مجرد أصوات فقط تبحث عن الأضواء وتسوق الأكاذيب لوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وليس لها وجود أو تأثير على أرض الواقع.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، أن قبائل مطروح لم تطالب أحدا بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وأن ما ينشر بهذا الشأن مجرد أكاذيب يسوقها البعض ويروج لها بحثا عن مصالح شخصية، مضيفا: "قد اعتدنا على مثل هذه الأمور ممن لا يمثلون إلا أنفسهم".

وأشار "إسرافيل" إلى أن مجلس العمد والمشايخ الذى يضم 181 عمدة وشيخ على مستوى محافظة مطروح لم يناقش فكرة دعم أى مرشح للرئاسة من الأساس، ولن يناقش هذا الأمر قبل فتح باب الترشح رسميا للرئاسة وإعلان المرشحين عن أنفسهم.

واستنكر "إسرافيل" الأصوات والمبادرات التى تتحدث عن دعم هذا وذاك لانتخابات الرئاسة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أننا ما زلنا فى مرحلة وضع أو تعديل الدستور، وهو الأهم بالمتابعة حاليا، مشددا على أنه لا يجوز إعلان دعم أى شخصية فى الوقت الذى لم يتقدم فيه أحد للإعلان عن أنه ينتوى الترشح.

وناشد المتحدث الرسمى لمجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، بعدم الزج باسم القبائل العربية وخاصة قبائل مطروح فى أمور لم تخرج منها ولا تمثلها، مشددا بأنها ليست مجالا للمتاجرة أو المزايدة باسمها ولا تمنح أحدا سواء جهة أو أفراد تفويضا على بياض باسم القبائل، مضيفا: "نحن لا نمثل أنفسنا فقط وإنما نمثل قبائلنا".