مدير أمن البحر الأحمر يقود حملة أمنية بالممشى السياحى والشيرتون

عقد اللواء حمدى الجزار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعاً برئاسته وحضور كل مساعديه، ومدير إدارة البحث الجنائى، ومأمورى الأقسام، وقائد قطاع الأمن المركزى بالبحر الأحمر، وذلك لمدارسة سبل التطبيق الفعلى والعملى لخطة المديرية الميدانية لإبراز التواجد الشرطى فى العمل الميدانى تحقيقاً للأمن بشتى صوره.

وأسفر الاجتماع عن تجهيز حملة أمنية مكبرة، برئاسة مدير الأمن، تبدأ عملها اعتباراً من اليوم السبت، وستبدأ فعاليات تلك الحملة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً بشارع الشيرتون والممشى السياحى.