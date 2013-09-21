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المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية يطالب المواطنين بالتبرع

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المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية يطالب المواطنين بالتبرع المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية يطالب المواطنين بالتبرع

أعلن الدكتور أحمد المحنكر مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية، أنه تقرر فتح أبواب المركز يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً غدا أيام العطلات الرسمية، وذلك لاستقبال المواطنين الراغبين فى التبرع بالدم، وذلك استكمالاً لحملات التبرع التى ينظمها المركز من أجل العمل على توفير أكياس الدم لجميع الفصائل بجميع المستشفيات تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث.

مشيراً إلى أن المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة أشاد بالجهود المبذولة من جميع القائمين على العمل بالمركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية خلال الفترة الماضية، وقيام المركز بواجبه على الوجه الأكمل فى أحداث 14 أغسطس 2013 وحتى الآن وإمداد مستشفيات المحافظة بالكامل بكل الكميات المطلوبة من أكياس الدم ومشتقاته وبجميع الفصائل المطلوبة.

وأشار مدير المركز الإقليمى إلى أن المركز مجهز ومعد على أعلى مستوى من التقنية الفنية، كما أنه يقوم بتقديم خدمة مجانية لكل متبرع بالدم وهى حصول المتبرع على تقرير طبى يتضمن كافة نتائج التحاليل المعملية التى يتم إجراؤها على الدم المتبرع به وتشمل نتائج تحاليل فيروسات الكبد بأنواعها المختلفة والإيدز والزهرى ونسبة الهيموجلوبين فى الدم، ونناشد جميع المواطنين التوجه للمركز للتبرع بالدم باعتبار أنه واجب وطنى لصالح البلاد.

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مصر 365