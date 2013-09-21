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أمن الاقصر يفض مسيرة لأنصارمرسى ويلقى القبض على 5 منهم

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أمن الاقصر يفض مسيرة لأنصارمرسى ويلقى القبض على 5 منهم أمن الاقصر يفض مسيرة لأنصارمرسى ويلقى القبض على 5 منهم

مسيرة لأنصار الرئيس المعزول

نجح رجال الامن بالاقصر فى فض مسيرة لجماعة الاخوان وأنصار الرئيس المعزول قاموا بها مساء الجمعة
> حيث قام عدد قليل من جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم بمسيرة ليلية جابوا خلالها شوارع مدينة الاقصر رافعين صور الرئيس السابق محمد مرسى ومرددين الهتافات والعبارات التى تنادى بعودة الشرعية وعند وصولهم الى منطقة ميدان المحطة ألقت أجهزة الامن القبض على 5 من جماعة الاخوان المشاركين بالمسيرة.

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