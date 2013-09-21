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تركيا تعلن عن اسمى منفذى الهجوم على دار الشرطة بأنقرة

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تركيا تعلن عن اسمى منفذى الهجوم على دار الشرطة بأنقرة تركيا تعلن عن اسمى منفذى الهجوم على دار الشرطة بأنقرة

تمكنت مديرية الأمن التركية، من الكشف عن اسمى اثنين من المتهمين بالضلوع فى الهجوم الذى شن، مساء أمس، على دار للشرطة فى العاصمة أنقرة، باستخدام قاذافات الصواريخ “آربى جى 7″.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الشخص الذى أردته قوات الأمن التركية قتيلا فى الاشتباك الذى دار بينها وبين اثنين من منفذى الهجوم، يدعى “محرم قاراطاش”، أما الشخص المصاب فى ذلك الاشتباك فيدعى “سردار بولاط”.

هذا وتأكد لدى الشرطة أن القتيل الذى لقى حتفه فى الاشتباك، أحد منفذى الهجوم الذى استهدف مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا قبل فترة.

وكانت مديرية الأمن التركية، قد قالت فى وقت سابق، إن اثنين من مرتكبى الهجوم، اشتبكوا مع عناصر الشرطة التى أردت أحدهم قتيلا، وألقت القبض على الآخر جريحا.

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