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الأقصر تستقبل العام الدراسي الجديد ب 217 ألف طالب

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الأقصر تستقبل العام الدراسي الجديد ب 217 ألف طالب الأقصر تستقبل العام الدراسي الجديد ب 217 ألف طالب

قال خضرى على أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، ان صباح اليوم يتوجه 217 ألف و838 طالب وطالبة إلى مدارسهم بالأقصر فى بداية عام دراسى جديد.

وأكد على قيام اللواء طارق سعد الدين بجولة فى عدد من المدارس للإطمئنان على سير العملية التعليمية وأضاف أن 805 مدرسة ابلمحافظة والتى تضم 6 ألاف و313 فصلا تستقبل الطلاب الجدد هذا العام بعد تجهيز تلك الفصول والمدارس بكافة الوسائل الدراسية المطلوبة.
> يذكران هناك كثافه عدديه فى اعداد المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال حيث يتقدم هذا العام 16 ألف و 461 طالب وطالبة لرياض الاطفال الحكومى والتجريبى بعد أن أنهت المديرية كافة استعداداتها للعام الدراسى الجديد بوصول 80 % من الكتب الجارى توزيعها على المدارس بالادارات السبعة و انهاء كافة اعمال الصيانة والتطوير الى جانب دخول 15 مدرسة جديدة للخدمة مع بداية العام الدراسى.

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