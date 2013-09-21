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جبرائيل: تهديدات البابا باغتياله وراء إعطاء الحكومة له سيارة مصفحة

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جبرائيل: تهديدات البابا باغتياله وراء إعطاء الحكومة له سيارة مصفحة جبرائيل: تهديدات البابا باغتياله وراء إعطاء الحكومة له سيارة مصفحة

أشاد الناشط القبطى، نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بإهداء رئاسة مجلس الوزراء البابا تواضروس الثانى سيارة مصفحة ضد الرصاص جديدة لاستعمالها فى تنقلاته.

وأضاف جبرائيل فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع": تلك الخطوة جاءت للتهديدات التى وصلت إليه مؤخرًا بالاغتيال، لأنه سببًا فى نجاح ثورة 30 يونيو.

وأكد مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن هناك ترحيب قبطى واسع بخطوة التى عبرت عن الاهتمام بالبابا تواضروس، لتجعله يتحرك بصورة أكثر أمنًا وأكثر حماية له، أثناء مباشرة عمله فى الكاتدرائية.

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مصر 365

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