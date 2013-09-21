تعاون بين الصحة ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في مجال مكافحة العدوى

وجّهت وزارة الصحة ممثلة في وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور زياد بن احمد ميمش شكرها وتقديرها لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وذلك بعد النتائج الإيجابية لزيارة فريق الادارة العامة لمكافحة العدوى لمركز خدمات العمليات والتعقيم والامداد الطبي بالمدينة حيث تم إطلاع الفريق خلال هذه الزياره على اساليب التعقيم وطرق مكافحة العدوى في المركز، وفتح باب التعاون بين القطاعين في مجال مكافحة العدوى

وعبر د. ميمش عن شكره لمدير مركز خدمات العمليات والتعقيم والإمداد الطبي العقيد الدكتور خالد الزعاقي، وكذلك العاملين بالمركز على جهودهم الطبية في سبيل الارتقاء وتطوير جودة مستوى التعقيم المركزي لتحقيقها معايير الجودة العالمية، كما ثمنت وزارة الصحة جهود مدير المدينة اللواء الطبيب سعود العماني.