وزير داخلية باكستان يلتقي السفير الغدير

التقى وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان في إسلام آباد أمس سفير المملكة لدى باكستان عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأمور موضع الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الداخلية الباكستاني أن بلاده تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة مثمناً الجهود التي يقوم بها السفير الغدير في تعزيز وتطوير هذه العلاقات بين البلدين وأعرب عن شكره لسفارة المملكة في إسلام آباد والقنصلية العامة بكراتشي على الجهود التي بذلتهما لإنجاز تأشيرات الحجاج الباكستانيين في الوقت المحدد.