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الخدمة المدنية تدعو 481 مرشحاً لمراجعة فروعها

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الخدمة المدنية تدعو 481 مرشحاً لمراجعة فروعها الخدمة المدنية تدعو 481 مرشحاً لمراجعة فروعها

    دعت وزارة الخدمة المدنية على موقعها الالكتروني (481) مواطناً من حملة الدبلومات دون الجامعية ممن تمت مطابقة بياناتهم في مفاضلة 19/2/1431ه ، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18-11-1434ه وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20-11-1434 ه لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب بعض الوثائق عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات الترشيح وهي: صورة شمسية حديثة مقاس 4*6، نسخة من المؤهل العلمي مع الأصل، نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل.

وأشارت الوزارة بأن من لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف وسيتم ترشيح المتقدم الذي يليه بالترتيب.

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